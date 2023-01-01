Slime Laboratory

史萊姆實驗室是一款基於物理的平台遊戲，您可以在神秘的實驗室中踏上一段黏糊糊的旅程。避開你看到的所有陷阱和危險，擠過縫隙，粘在堅硬的表面上並爬上高平台！盡一切努力潛行通過各種危險的障礙，以安全到達方格終點。不要忘記撿起路上看到的每張磁碟。紅色軟碟給予 500 分，藍色給予 200 分，黑色給予 100 分。您準備好應對這種棘手的情況了嗎？史萊姆實驗室一共有十五個關卡，你能在不死的情況下完成所有關卡嗎？移動- 左/右箭頭跳躍- 向上箭頭向下- 向下箭頭史萊姆實驗室是由Neutronized 創建的。在Poki 上玩他們的其他經典遊戲：《雪故事》、《野餐企鵝》、《魔法橋》、《迷失雪人》、《掉落巫師塔》和《史萊姆披薩》。您可以在Poki 上免費玩《史萊姆實驗室》。史萊姆實驗室目前只能在您的電腦上玩。

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