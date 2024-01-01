Snow Tale 是一款平台遊戲，您可以踏上穿越冬季土地的旅程。你扮演我們的企鵝英雄，在白雪皚皚的山丘中奔跑跳躍，扔雪球使敵人失去能力，並擊敗巧妙的老闆！你必須擔心尖刺、巨石和火球等障礙物。但你也有很酷的東西可以撿，像是寶石和美味的冰淇淋。你準備好來一場寒冷的冒險了嗎？然後幫助我們可憐的企鵝小伙子回家吧！移動- A/D 或左/右箭頭跳躍- W 或向上箭頭（點擊兩次可雙跳）扔雪球- 空格鍵地面磅- 跳躍，然後按S 或向下箭頭鍵下雪Tale 由 Neutronized 創建，並由 AwayFL 移植到 HTML5。在 Poki 上玩他們的其他賽車遊戲：Picnic Penguin、Magic Bridge、lost- Yeti、Drop Wizard Tower 和 Slime Pizza 您可以在 Poki 上免費玩 Snow Tale。Snow Tale 目前只能在您的電腦上玩。

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