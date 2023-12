Dana: Relics for Sale 是一款平台遊戲,您是一名文物獵人,任務是從各個商人那裡找回丟失的文物。穿越古老的森林,穿過冰冷的荒原,尋找無價的寶藏,跳過敵人和障礙物,收集硬幣和寶石,並拿起鑰匙,打開更多激動人心的冒險之門!您能在幾個具有挑戰性的關卡中找到所有文物並將其全部出售嗎?不要忘記與您的朋友分享這個遊戲!移動 - A/D 或箭頭鍵跳躍 - W 或空格鍵拾取/投擲 - Z 或 EDana:Relics for Sale 由 Ulpo Media 創建。在 Poki 上玩他們的其他遊戲:Grow Up the Cats 您可以在 Poki 上免費玩 Dana:Relics for Sale。Dana:Relics for Sale 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

網站: poki.com

免責聲明:WebCatalog 與 Dana: Relics for Sale 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係,亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。