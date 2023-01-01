Dana: Relics for Sale 是一款平台遊戲，您是一名文物獵人，任務是從各個商人那裡找回丟失的文物。穿越古老的森林，穿過冰冷的荒原，尋找無價的寶藏，跳過敵人和障礙物，收集硬幣和寶石，並拿起鑰匙，打開更多激動人心的冒險之門！您能在幾個具有挑戰性的關卡中找到所有文物並將其全部出售嗎？不要忘記與您的朋友分享這個遊戲！移動 - A/D 或箭頭鍵跳躍 - W 或空格鍵拾取/投擲 - Z 或 EDana：Relics for Sale 由 Ulpo Media 創建。在 Poki 上玩他們的其他遊戲：Grow Up the Cats 您可以在 Poki 上免費玩 Dana：Relics for Sale。Dana：Relics for Sale 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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