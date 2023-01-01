WebCatalog

Test Subject Arena 2

Test Subject Arena 2

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

遊玩 Web 版

網站： poki.com

使用 WebCatalog 上「Test Subject Arena 2」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

《測試對象競技場2》是一款由Nitrome製作的平台遊戲。穿越測試實驗室，並嘗試逃離邪惡的科學家！這款平台遊戲將您帶入一個神秘、危險的實驗室。研究人員打算利用你來作惡，你必須通過各個關卡才能逃脫。攻擊其他測試對像以求生存！ Test subject Arena 由 Nitrome 開發。每個等級都有不同的挑戰。直到今天，這款遊戲仍然很受歡迎！在 Poki 上享受您的冒險之旅！遊戲中的控制說明 該遊戲由 Nitrome 創建為 Flash 遊戲，後來由 AwayFL 在 HTML5 中為 Poki 進行模擬。在Poki 上玩Nitrome 的其他Flash 遊戲： Swindler 2、Avalanche、Cave Chaos 2、Enemy 585、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Baddler-Cream 2、 Iceream 2、Bad- Cream 3 、洞穴混亂、叛亂、天線、雙發、測試對象綠色和測試對象藍色

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Test Subject Arena 2 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Toxic 2

Toxic 2

poki.com

Magneboy

Magneboy

poki.com

Mallet Mania

Mallet Mania

poki.com

Onekey

Onekey

poki.com

Tanked Up

Tanked Up

poki.com

Roly Poly

Roly Poly

poki.com

Stumped

Stumped

poki.com

Toxic

Toxic

poki.com

Scribble

Scribble

poki.com

Squawk

Squawk

poki.com

Twang

Twang

poki.com

Super Treadmill

Super Treadmill

poki.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策