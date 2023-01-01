Test Subject Arena 2

《測試對象競技場2》是一款由Nitrome製作的平台遊戲。穿越測試實驗室，並嘗試逃離邪惡的科學家！這款平台遊戲將您帶入一個神秘、危險的實驗室。研究人員打算利用你來作惡，你必須通過各個關卡才能逃脫。攻擊其他測試對像以求生存！ Test subject Arena 由 Nitrome 開發。每個等級都有不同的挑戰。直到今天，這款遊戲仍然很受歡迎！在 Poki 上享受您的冒險之旅！遊戲中的控制說明 該遊戲由 Nitrome 創建為 Flash 遊戲，後來由 AwayFL 在 HTML5 中為 Poki 進行模擬。在Poki 上玩Nitrome 的其他Flash 遊戲： Swindler 2、Avalanche、Cave Chaos 2、Enemy 585、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Baddler-Cream 2、 Iceream 2、Bad- Cream 3 、洞穴混亂、叛亂、天線、雙發、測試對象綠色和測試對象藍色

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