WebCatalog
Glitch Dash

Glitch Dash

poki.com

遊玩 Web 版

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Glitch Dash」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

你認為你是反應大師嗎？玩“Glitch Dash”遊戲並找出答案！ Glitch Dash 是一款既寧靜又充滿壓力的第一人稱躲避障礙遊戲，你必須保持警惕才能生存。你可以免費玩《Glitch Dash》，但每一秒都彌足珍貴，因為你需要急轉彎收集鑽石並避開意味著立即死亡的彈跳危險！鑽石可以購買檢查站並保存，所以請繼續收集。此版本的Glitch Dash 線上版本是體驗遊戲的唯一真正方式，正如開發者David Marquardt 所希望的那樣，所以現在就來 Poki 上玩Glitch Dash 來測試您的技能吧！控制：箭頭鍵- 移動空間- 跳躍提示與技巧： - Glitch Dash這是一款非常困難的遊戲，所以如果你遇到困難也不要灰心——繼續努力吧！ - 每顆鑽石都值得收集，但如果你拿不到它，那就專注於完成關卡。關於創作者： Glitch Dash 是由瑞典的獨立開發者 David Marquardt 創作的。 David 的其他遊戲包括變色龍益智遊戲 Pull My Tongue。

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Glitch Dash 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Pull My Tongue

Pull My Tongue

poki.com

Toaster Dash

Toaster Dash

poki.com

Super Speeder

Super Speeder

poki.com

Trickster Cards

Trickster Cards

trickstercards.com

UnpuzzleR

UnpuzzleR

poki.com

House of Hazards

House of Hazards

poki.com

Tunnel Rush

Tunnel Rush

poki.com

Farm Heroes Saga

Farm Heroes Saga

apps.facebook.com

Boost Buddies

Boost Buddies

poki.com

Unpuzzle

Unpuzzle

poki.com

SimplyUp.io

SimplyUp.io

poki.com

TileFall.io

TileFall.io

tilefall.io

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策