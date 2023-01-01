你認為你是反應大師嗎？玩“Glitch Dash”遊戲並找出答案！ Glitch Dash 是一款既寧靜又充滿壓力的第一人稱躲避障礙遊戲，你必須保持警惕才能生存。你可以免費玩《Glitch Dash》，但每一秒都彌足珍貴，因為你需要急轉彎收集鑽石並避開意味著立即死亡的彈跳危險！鑽石可以購買檢查站並保存，所以請繼續收集。此版本的Glitch Dash 線上版本是體驗遊戲的唯一真正方式，正如開發者David Marquardt 所希望的那樣，所以現在就來 Poki 上玩Glitch Dash 來測試您的技能吧！控制：箭頭鍵- 移動空間- 跳躍提示與技巧： - Glitch Dash這是一款非常困難的遊戲，所以如果你遇到困難也不要灰心——繼續努力吧！ - 每顆鑽石都值得收集，但如果你拿不到它，那就專注於完成關卡。關於創作者： Glitch Dash 是由瑞典的獨立開發者 David Marquardt 創作的。 David 的其他遊戲包括變色龍益智遊戲 Pull My Tongue。

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