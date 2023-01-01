在 Super Speeder 中，在洞穴和隧道中殺出一條血路！每個 Super Speeder 遊戲都會帶您進入充滿危險和 3D 隧道的旋轉萬花筒。玩超級飛車，只用你的智慧和鍵盤來躲避障礙！ Super Speeder Online 是終極 3D 單人遊戲體驗。想測試你的反應速度嗎？立即在線上玩《Super Speeder》，將你的技能發揮到極限！只有一種方法可以向這些障礙表明誰才是老大，所以在Poki 上玩Super Speeder 來炫耀那些超敏銳的反應！控制： 箭頭鍵- 向上、向下、向左和向右移動空格鍵- 暫停/重新啟動提示和技巧： - 嘗試預見危險並儘早做好準備。 - 有些障礙物會移動，所以請確保你領先它們將要到達的地方。 - Super-Speeder 看起來很快，但你將有足夠的時間來躲避每個障礙。關於創作者：Super Speeder 由英國工作室 Deer Cat Games 製作，該工作室還創作了 Wave Rider 和 Tunnel Rush。

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