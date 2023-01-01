Super Speeder
poki.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Super Speeder」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
在 Super Speeder 中，在洞穴和隧道中殺出一條血路！每個 Super Speeder 遊戲都會帶您進入充滿危險和 3D 隧道的旋轉萬花筒。玩超級飛車，只用你的智慧和鍵盤來躲避障礙！ Super Speeder Online 是終極 3D 單人遊戲體驗。想測試你的反應速度嗎？立即在線上玩《Super Speeder》，將你的技能發揮到極限！只有一種方法可以向這些障礙表明誰才是老大，所以在Poki 上玩Super Speeder 來炫耀那些超敏銳的反應！控制： 箭頭鍵- 向上、向下、向左和向右移動空格鍵- 暫停/重新啟動提示和技巧： - 嘗試預見危險並儘早做好準備。 - 有些障礙物會移動，所以請確保你領先它們將要到達的地方。 - Super-Speeder 看起來很快，但你將有足夠的時間來躲避每個障礙。關於創作者：Super Speeder 由英國工作室 Deer Cat Games 製作，該工作室還創作了 Wave Rider 和 Tunnel Rush。
網站： poki.com
免責聲明：WebCatalog 與 Super Speeder 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。