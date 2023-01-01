WebCatalog
Super Speeder

Super Speeder

poki.com

遊玩 Web 版

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Super Speeder」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

在 Super Speeder 中，在洞穴和隧道中殺出一條血路！每個 Super Speeder 遊戲都會帶您進入充滿危險和 3D 隧道的旋轉萬花筒。玩超級飛車，只用你的智慧和鍵盤來躲避障礙！ Super Speeder Online 是終極 3D 單人遊戲體驗。想測試你的反應速度嗎？立即在線上玩《Super Speeder》，將你的技能發揮到極限！只有一種方法可以向這些障礙表明誰才是老大，所以在Poki 上玩Super Speeder 來炫耀那些超敏銳的反應！控制： 箭頭鍵- 向上、向下、向左和向右移動空格鍵- 暫停/重新啟動提示和技巧： - 嘗試預見危險並儘早做好準備。 - 有些障礙物會移動，所以請確保你領先它們將要到達的地方。 - Super-Speeder 看起來很快，但你將有足夠的時間來躲避每個障礙。關於創作者：Super Speeder 由英國工作室 Deer Cat Games 製作，該工作室還創作了 Wave Rider 和 Tunnel Rush。

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Super Speeder 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Tunnel Rush

Tunnel Rush

poki.com

Super Tunnel Rush

Super Tunnel Rush

poki.com

Tunnel Rush 2

Tunnel Rush 2

poki.com

Wave Rider

Wave Rider

poki.com

Super Fowlst

Super Fowlst

poki.com

Super Star Car

Super Star Car

poki.com

Super Liquid Soccer

Super Liquid Soccer

poki.com

Strings

Strings

poki.com

Glitch Dash

Glitch Dash

poki.com

Slay.one

Slay.one

slay.one

Super Fowlst 2

Super Fowlst 2

poki.com

Super Bike the Champion

Super Bike the Champion

poki.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策