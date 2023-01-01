您有能力在深海中航行嗎？扭動並遊過洞穴、珊瑚等，到達終點並進入下一關。確保不要撞到底部（或頂部），這將結束您的水下冒險。 控制： 空白鍵 - 上下移動 關於創作者： Wave Rider 由英國 Deer Cat Games 開發。他們也是 Tunnel Rush 和 Super-Speeder 的創作者。

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