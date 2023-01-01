Desert Worms

收集數據！逃離蠕蟲！作為留在這個荒涼星球上的最後一個人，你有責任收集並保存人類撤離中留下的最後一批研究數據。但要小心！巨大且具攻擊性的蠕蟲會來攻擊你。穿越塵土飛揚的地形，避開滑溜溜的野獸，確保您的資料安全！ 控制： 左/右箭頭鍵 - 轉向 向上箭頭 - 如果已充電則啟動升壓 向下箭頭 - 如果已充電則啟動誘餌 空白鍵 - 中斷

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