House of Hazards是NewEichGames製作的一款趣味技能遊戲。在 House of Hazards 中,你在公寓內競相完成各種任務,你的對手會即時觀察你的腳步並設置陷阱來擊敗你。避免掉落的燈和擺動的櫃子等障礙物,以完成您的所有目標並贏得回合。同樣,透過在正確的時間激活自己的陷阱來阻止對手完成任務。每輪結束時專注於命運之輪,以了解下一輪的規則。你準備好迎接危險的美好時光了嗎? House of Hazards 太容易上癮了,應該有一個警告! Player 1Player 2House of Hazards 由 NewEichGames(一家位於美國的遊戲開發公司)創建。您還可以在 Poki 上玩他們的遊戲 Getaway Shootout、Rooftop Snipers、Rooftop Snipers 2、Tube Jumpers 和 Ping Pong Chaos。

