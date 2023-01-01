House of Hazards
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House of Hazards是NewEichGames製作的一款趣味技能遊戲。在 House of Hazards 中，你在公寓內競相完成各種任務，你的對手會即時觀察你的腳步並設置陷阱來擊敗你。避免掉落的燈和擺動的櫃子等障礙物，以完成您的所有目標並贏得回合。同樣，透過在正確的時間激活自己的陷阱來阻止對手完成任務。每輪結束時專注於命運之輪，以了解下一輪的規則。你準備好迎接危險的美好時光了嗎？ House of Hazards 太容易上癮了，應該有一個警告！ Player 1Player 2House of Hazards 由 NewEichGames（一家位於美國的遊戲開發公司）創建。您還可以在 Poki 上玩他們的遊戲 Getaway Shootout、Rooftop Snipers、Rooftop Snipers 2、Tube Jumpers 和 Ping Pong Chaos。
網站： poki.com
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