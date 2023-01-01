Ping Pong Chaos 是一款由 New Eich Games 製作的線上乒乓遊戲。在運動場、酒吧和山上透過跳躍擊球來打乒乓球。嘗試不同的旋轉模式和球以獲得更多樂趣。在錦標賽模式中與電腦或朋友對戰。Ping Pong Chaos 由《Rooftop Snipers 2》、《Getaway Shootout》和《Tube Jumpers》的創作者 New Eich Games 打造。

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