99 Balls
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99 Balls是BuyHTML5開發的街機遊戲。 99 Balls 為 Bubble Shooter 和 Breakout 等經典遊戲注入了新的活力，讓遊戲變得更加有趣。您會注意到上面有數字的球。每個數字對應於在球到達螢幕底部之前您需要擊球多少次才能將其摧毀。一旦你摧毀了一個球，你就可以收集圓圈，然後用所述圓圈來解鎖新武器並最大化樂趣。我有 99 個球，但你玩這個遊戲的球不是一個。點擊並拖曳遊標進行瞄準，然後鬆開即可射擊。提示：不要瞄準單個球。相反，請使用射擊指南來製定你的動作策略。99 Balls 由 BuyHTML5 創建。在 Poki 上玩他們的其他遊戲：Ice Cream, Please!、Dunkbrush、Hypersnake、Scary Hill、Tiny Fishing 和 Winter Dodge。
網站： poki.com
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