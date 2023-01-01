Pull My Tongue
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變色龍格雷格餓了，只有爆米花才能滿足他！在《Pull My Tongue》中解決 5 個世界中超過 85 個美味又費力的謎題，幫助格雷格用他最喜歡的食物填飽肚子。將格雷格的舌頭拉向爆米花，但要小心避開阻礙他前進的電擊器、尖刺和其他危險物！如果這還不足以測試您的謎題邏輯，《Pull My Tongue》的每個關卡中還有3 顆星星可供收集，這樣您就可以展示您的聰明才智並幫助格雷格抓住美味的零食！關於創作者：《Pull My Tongue》的創作者是居住在瑞典的獨立開發者 David Marquardt。 David 的其他遊戲包括無盡益智跑酷遊戲 Glitch Dash。
網站： poki.com
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