變色龍格雷格餓了,只有爆米花才能滿足他!在《Pull My Tongue》中解決 5 個世界中超過 85 個美味又費力的謎題,幫助格雷格用他最喜歡的食物填飽肚子。將格雷格的舌頭拉向爆米花,但要小心避開阻礙他前進的電擊器、尖刺和其他危險物!如果這還不足以測試您的謎題邏輯,《Pull My Tongue》的每個關​​卡中還有3 顆星星可供收集,這樣您就可以展示您的聰明才智並幫助格雷格抓住美味的零食!關於創作者:《Pull My Tongue》的創作者是居住在瑞典的獨立開發者 David Marquardt。 David 的其他遊戲包括無盡益智跑酷遊戲 Glitch Dash。

網站: poki.com

