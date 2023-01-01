Jelly Venture 是一款平台遊戲，您是一款變形者，想要與他的狗團聚。你有能力把自己變成果凍，並在任何你想要的時候把自己拋過去。您的角色將自動向前奔跑，您必須在遊戲區域上拖曳手指或滑鼠遊標，然後釋放才能跳躍並黏在表面上。您也可以擠過非常狹窄的開口和隧道。但權力越大，責任越大，如果不小心，您可能會發現自己陷入困境！為了離開你被困的平台，你需要從平台上跳下來並降落在另一個安全的平台上。避免尖刺、陷阱、水和其他環境危害。收集金幣和星星，以便您可以將它們花在酷炫的皮膚和自訂選項上。各種不同的世界有著各自獨特的視覺氛圍。您準備好探索 Jelly Venture 中的每個世界了嗎？Jelly Venture 由 Terminarch Games 創建。 Poki 上還有其他有趣的街機和多人技能遊戲：JollyWorld、壽司派對、Mechabots、Scary Maze、Slime MakerJelly Venture 讓您控制 Youtuber Jelly 開始與他可愛的小狗 Nala 團聚的任務。查看他的最新貼文、推文和音樂。您可以在 Poki 上免費玩 Jelly Venture。Jelly Venture 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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