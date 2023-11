Dumb Ways to Die 3: World Tour 包含 5 個有趣的小遊戲,將考驗您的技能!它最初是由墨爾本地鐵和澳洲公共交通公司開發的,旨在向人們傳授安全知識,是愚蠢的死亡方式系列中的第三個。在《Dumb Ways to Die 3: World Tour》中,你被置於 Dumbville 的中心,這是一個充滿危險的小鎮。透過玩迷你遊戲賺取金幣,以修復鄧布維爾破損且危險的房屋。危險無所不在,但您可以透過在Poki 上玩《Dumb Ways to Die 3: World Tour》來拯救世界並保證Dumbville 的安全!控制:箭頭鍵- 移動空格- 跳躍/飛行關於創作者:《Dumb Ways to Die 3: World Tour》已創建搭乘位於澳洲的墨爾本地鐵 (Metro Trains Melbourne)。他們也是《愚蠢的死法》和《愚蠢的死法 2:遊戲》的創作者。

