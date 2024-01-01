Golfinity 是一款街機迷你高爾夫遊戲，您需要穿過各個關卡的障礙，到達洞中的旗幟。您可以透過拖曳滑鼠來瞄準並測量划水力量。為了獲勝，您需要精確掌握彈跳角度和擊球力量。如果您喜歡盡可能長時間地擊球，還有多種難度的無盡模式可供選擇！在無盡模式下要小心無用的擊球，因為如果你錯過了洞，你會失去生命值。您準備好一桿進洞了嗎？Golfinity 由 MHP Indie Labs 創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！ 您可以在 Poki 上免費玩 Golfinity。Golfinity 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

網站： poki.com

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