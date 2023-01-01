解開紗線是一款益智遊戲，您可以在值得信賴的小貓的幫助下解開纏結的紗線球。只需選擇一根紗線並將其拖動即可將其從纏結的混亂中解脫出來。注意連接線的顏色。紅色表示它已纏結，粉紅色表示它正在解開，黃色表示您已成功解開它。無盡的模式，還有一百多個精心設計的謎題等你解決，讓遊戲即使玩幾個小時也能保持新鮮感！如果您遇到困難並且不確定如何通過關卡，請確保獲得提示。你能完成 Yarn Untangle 中的每個關卡嗎？按住遊標或手指選擇一個紗線球，然後通過移動它來解開它。Yarn Untangle 由 Salt Pastel Studio 創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！您可以在 Poki 上免費玩 Yarn Untangle。Yarn Untangle 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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