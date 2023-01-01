Green 是一款益智遊戲，每個關卡都截然不同。有 50 個獨特且製作精美的謎題，您需要跳出框框思考才能解決所有謎題。如果您卡在某個關卡中，請隨意使用右上角出現的燈泡按鈕。請注意，每個關卡都有多個提示，請務必閱讀所有提示。您能多快完成全部 50 個關卡並完成綠色任務？使用滑鼠左鍵與謎題互動。點擊燈泡以獲得提示。綠色由 Bart Bonte 創建。在 Poki 上查看他們的其他遊戲 Factory Balls Forever！

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