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Factory Balls Forever

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Factory Balls Forever 是一款益智遊戲，您必須正確為球上色！在開始繪畫之前，使用不同的工具遮蓋球。以正確的順序使用工具來創建正確的拼圖圖案。遊戲有很多關卡，隨著你的進行，難度會越來越大。能完成《Factory Balls Forever》中的所有謎題嗎？關於創作者：Factory Balls Forever 由 Bart Bonte 創作。這是他在 Poki 上的第一場比賽！

網站： poki.com

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