Color Car 是一款色彩繽紛的技能遊戲，您需要在只觸摸白色的情況下駕駛通過每個關卡！由 KasSanity 創建，在 Poki 上玩 Color Car，看看你能通過多少個關卡。觸摸白色以外的任何顏色，遊戲就會結束。利用 TNT、傳送門等道具來幫助您完成任務。你的彩色汽車能走多遠？控制：左/右箭頭鍵 - 向左/右轉向空白鍵 - 重新啟動 關於創作者：Color Car 由位於加拿大的 KasSanity 創建。他們也是 KnockOff、Dashy Square 等遊戲的創作者！

網站： poki.com

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