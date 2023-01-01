《The Pillar》是一款第一人稱益智遊戲，故事發生在一座神祕的島嶼上。在美麗的神秘世界中移動並解決所有謎題來完成這個演示！圖形和配樂都很漂亮，謎題慢慢變得越來越難。這是神秘益智遊戲類型中令人興奮的最新作品。您能完成 The Pillar 的演示嗎？透過點擊並拖曳圖塊來找到謎題並解決它們。移動 - WASDThe Pillar 由 PaperBunker s.r.o 創作。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲。

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