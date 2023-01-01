Block the Pig 是一款益智遊戲，您必須透過放置方塊來困住豬。遊戲有不同的回合，隨著你的進行，難度會越來越大。如果你讓小豬逃跑了，遊戲就會重置，你必須重新開始，所以要小心！你能完成多少回合？點擊圖塊放置一個方塊 豬方塊是由 Sun Temple 創造的。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Block the Pig 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。