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Block the Pig

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Block the Pig 是一款益智遊戲，您必須透過放置方塊來困住豬。遊戲有不同的回合，隨著你的進行，難度會越來越大。如果你讓小豬逃跑了，遊戲就會重置，你必須重新開始，所以要小心！你能完成多少回合？點擊圖塊放置一個方塊 豬方塊是由 Sun Temple 創造的。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！

網站： poki.com

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