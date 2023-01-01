Noob Hook 是一款基於物理、具有塊狀美學的技能遊戲。你的目標是在不撞到障礙物或落入陷阱的情況下順利到達終點。拖曳並釋放遊標或手指來射擊抓鉤並向前發射。從您懸掛的方塊上揮桿，然後將鉤子射向下一個方塊。沖洗並重複，直到看到方格目的地。試著收集盡可能多的硬幣，這樣你就可以為你的角色解鎖新的、很酷的皮膚。不要忘記與您的朋友分享，這樣您就可以找出誰能更快地完成遊戲並成為冠軍！拖曳並釋放遊標或手指，讓角色向前飛翔。不撞到障礙物到達終點線即可成功通過關卡。Noob Hook 是由 Vanorium 創建的。在 Poki 上玩他們的其他益智平台遊戲：Noob Archer 和 Noob Drive 您可以在 Poki 上免費玩 Noob Hook。Noob Hook 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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