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MSN Games（也稱為Zone.com - 以前稱為The Village、Internet Gaming Zone、MSN Gaming Zone 和Zone.com 的MSN Games）是一個休閒遊戲網站，提供單人遊戲、多人遊戲、PC 下載和社交遊戲賭場電玩遊戲.遊戲有免費線上版、試用版和全功能付費版。 MSN Games 是 Xbox Game Studios 的一部分，與 MSN 入口網站相關聯，由總部位於華盛頓州雷德蒙的 Microsoft 擁有。

網站： zone.msn.com

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