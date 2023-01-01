Laser Quest 是一款思維益智遊戲，您可以在其中控制雷射槍。您穿過神秘的漂浮城堡，您的目標是用雷射照亮所有水晶。城堡裡有很多障礙物會阻擋你的光線，所以你必須找出完美的路徑！你可以點擊你的槍來改變雷射的方向。有數十個關卡可供遊玩，還有槍枝可供解鎖！您是否擁有解決所有謎題所需的敏銳頭腦？

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