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Cut The Rope 2

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在《Cut the Rope 2》中解決非常有趣、充滿糖果的謎題！這個破紀錄的續集挑戰你在全新的水平上餵食 Om Nom。諾米們將協助您完成最令人難以置信的任務。激活薑來點燃障礙物並使它們消失！

網站： poki.com

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