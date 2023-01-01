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Who is? 2 Brain Puzzle & Chats

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誰是？ 2 Brain Puzzle & Chats 是一款益智遊戲，您需要透過與各種角色的對話來尋找線索。作為趣味謎語遊戲《誰是誰？》的續集。 ，這次是誰？ 2 提供了一百多個具有挑戰性的場景。為了成功，您必須提出正確的問題，收集有用的信息，並建立巧妙的答案！找到線索還不夠！您還需要跳出框框思考來解決所有問題。你擅長與人交談以尋找線索並破解謎題嗎？這是你的遊戲！

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