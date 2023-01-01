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立刻開始玩《Candy Crush Saga》－一款深受全球數百萬玩家喜愛的傳奇益智遊戲。 這款甜美的三消益智遊戲擁有超過一兆個關卡，是有史以來最受歡迎的手機遊戲之一！ 在這個美味的益智冒險中交換並匹配糖果，進入下一關，獲得甜蜜的獲勝感覺！透過敏捷的思維和聰明的動作解決謎題，並獲得美味的彩虹色瀑布和美味的糖果組合作為獎勵！ 透過連續匹配 3 個或更多醣果來計劃你的行動，明智地使用助推器來克服那些額外的棘手謎題！在數千個關卡中炸開巧克力並收集甜美的糖果，保證讓您渴望更多！

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