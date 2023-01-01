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Candy Crush Jelly Saga

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城裡來了一位新玩家，搖擺不定的果凍女王，她來這裡向您發起糖果粉碎果凍傳奇遊戲的挑戰！無論你最喜歡什麼動作，你最好希望它們足夠美味，能夠對抗強大的果凍女王。 勢不可擋的傳播遊戲！全新的《Candy Crush Jelly Saga》充滿了令人愉悅的遊戲模式、功能和以果凍女王為主角的 Boss 戰！扮演珍妮，展示你的果凍動作，輪流交換糖果來對抗搖晃的果凍女王。每一個甜蜜的舉動都會傳播更多的果凍，誰傳播得最多，誰就能贏得關卡！ 糖果王國裡還有精美的新糖果、奇妙的新助推器和夢幻樹頂世界可供探索！ 皇家錦標賽是《糖果果凍傳奇》中的全新對戰模式。玩家將在快節奏的遊戲回合中即時進行1:1的較量！完成連勝並躋身排行榜上半部分，即可贏得大禮包。職位越高，獎勵越大！你有需要的東西嗎？ 獨自挑戰這個令人愉快的傳奇，或與朋友一起玩，看看誰能獲得最高分！

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