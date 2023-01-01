城裡來了一位新玩家，搖擺不定的果凍女王，她來這裡向您發起糖果粉碎果凍傳奇遊戲的挑戰！無論你最喜歡什麼動作，你最好希望它們足夠美味，能夠對抗強大的果凍女王。 勢不可擋的傳播遊戲！全新的《Candy Crush Jelly Saga》充滿了令人愉悅的遊戲模式、功能和以果凍女王為主角的 Boss 戰！扮演珍妮，展示你的果凍動作，輪流交換糖果來對抗搖晃的果凍女王。每一個甜蜜的舉動都會傳播更多的果凍，誰傳播得最多，誰就能贏得關卡！ 糖果王國裡還有精美的新糖果、奇妙的新助推器和夢幻樹頂世界可供探索！ 皇家錦標賽是《糖果果凍傳奇》中的全新對戰模式。玩家將在快節奏的遊戲回合中即時進行1:1的較量！完成連勝並躋身排行榜上半部分，即可贏得大禮包。職位越高，獎勵越大！你有需要的東西嗎？ 獨自挑戰這個令人愉快的傳奇，或與朋友一起玩，看看誰能獲得最高分！

網站： king.com

免責聲明：WebCatalog 與 Candy Crush Jelly Saga 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。