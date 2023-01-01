Candy Crush Soda Saga

傳奇《糖果粉碎傳奇》的製作者推出了《糖果粉碎蘇打傳奇》！獨特的糖果，更神聖的搭配組合，充滿紫色蘇打水和樂趣的挑戰性遊戲模式！ 這個令人垂涎欲滴的解謎冒險將立即滿足您對樂趣的渴望。與 Kimmy 一起踏上尋找 Tiffi 的有趣旅程，在神奇遊戲的新維度中切換和匹配你的方式。獨自挑戰 Sodalicious Saga 或與朋友一起玩，看看誰能獲得最高分！ 每月季節更新帶來獨特的任務和令人興奮的遊戲玩法供您探索！完成季票任務以取得進展，同時獲得獎勵和助推器來幫助您完成傳奇。 在劇集競賽中展現您的競爭力！與其他玩家競爭，看看誰能最快完成關卡並進步最快。或在 4 in a Row 遊戲模式中作為團隊合作，玩家共同努力以獲得 Sodalicious 獎勵！

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