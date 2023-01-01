Match Arena 是一款有趣的 HTML5 多人三消益智遊戲，由 The Pew Pew 創作。每場比賽都會讓你與來自世界各地的其他玩家對抗！完成特定目標，以便在即時觀察對手的同時贏得全部勝利。不過，在三消遊戲中，您只有特定的步數，因此請明智地使用它們！控制：滑鼠 - 點擊以交換圖塊並連續匹配三個圖塊！關於創建者：Match Arena 由 Pew Pew 創建。

網站： poki.com

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