Jewels FRVR
jewels.frvr.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Jewels FRVR」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
在這款三消益智遊戲中，用鑽石和寶石交換能量和點數。
網站： jewels.frvr.com
免責聲明：WebCatalog 與 Jewels FRVR 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
Match 3 Classic
poki.com
Genies & Gems - Match 3 Game
now.gg
Road Trip FRVR
roadtrip.frvr.com
Match Arena
poki.com
Makeover Match - Swap & Style
now.gg
Photo Puzzle: Swap Edition
poki.com
Diamond Run FRVR
diamondrush.frvr.com
Sushi Chef
poki.com
Blast Friends: Match 3 Puzzle
now.gg
EverMerge: Match 3 Puzzle Game
now.gg
Hex FRVR
poki.com
Solitaire Match 3
now.gg