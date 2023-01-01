使用 now.gg 行動雲免費線上玩《State of Survival: The Zombie Apocalypse》。自從終結人類文明的殭屍大災難爆發以來，已經過了漫長的六個月。 現在，只有你和一群最親密的朋友才能與湧入這座城市街道的無數不死怪物進行戰鬥。在這款 Android 策略生存遊戲中，建立你的城市防禦體系，抵禦殭屍大軍，讓你的人民活下去。

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