Double Dodgers 是一款技巧遊戲，您必須在手機上玩遊戲的同時，引導您的角色在危險的人行道上行走！從左到右移動以躲避路上的障礙，並與手機上的角色一起跳躍以求生存。同時控制兩個角色，不掉落即可獲得高分！透過玩遊戲，你可以為你的手機解鎖大量不同的皮膚。你能在街道上雙重躲避嗎？控制：移動 - 箭頭鍵 / wasd 關於創建者：Double Dodgers 是由 Pelican Party 創建的。他們以《Nugget Royale》和《Ducklings.io》而聞名，這兩個遊戲都可以在 Poki 上玩！

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