Super Falling Fred
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《超級墜落弗雷德》是一款免費線上網頁遊戲，是 Dedalord 打造的「弗雷德系列」的最新版本。玩這個遊戲時，你要試著跌倒，盡量避免撞到任何遇到你的物體。透過使用鍵盤躲避障礙物，您可以隨著時間的推移獲得積分。就像《奔跑吧弗雷德》一樣，你摔得越多，獲得的獎勵就越多。怎麼玩？你可以用鍵盤上的方向鍵來移動你的角色，避開障礙物。尤其要避免擊中角色的頭骨。透過在秋天期間收集硬幣，您可以購買特殊的能量提升或啟用新角色。有哪些角色可用？- Fred- Ogama B. Ladder- Haward Sparks- Zombie Fred- Jamie Prince- Martin Castor- Outragious B.- Crash T . Dummy- M. Gandalfi- Mental Dude- Emotika Diva 有任何作弊代碼嗎？我們不知道有任何作弊代碼。如果您確實知道作弊代碼，請給我們留言，以便我們在此處分享。誰創造了 Super Falling Fred？Dedalord 是 Super Falling Fred 的創造者，這是更大的 Fred 系列的一部分。他們也創造了《奔跑的弗雷德》和《滑雪弗雷德》！創作者來自南美洲的阿根廷。
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