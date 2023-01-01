Run 3 是一款無盡的跑酷遊戲，你需要駕駛你的小外星人穿越太空。 Run 3 由 Joseph Cloutier 創作，是 Run 遊戲系列的第三部分。 Run 3 現已提供 HTML5 版本，因此您無需 Flash 支援即可玩遊戲。您可以在電腦上免費玩線上遊戲。您的任務很簡單：跑得盡可能遠，不要跌倒！當您從一個關卡移動到另一個關卡時，請避免掉落的磁磚、洞、陷阱等。如果撞到牆壁，螢幕就會旋轉。這款激烈的動作和無盡的跑酷遊戲將帶您踏上穿越嚴格限制區域的恐怖旅程。你必須引導這個灰色的小外星人穿越不斷變化的領土。沿著任何牆壁移動，找到最安全的路線，看看你能生存多久！是的，原始的 Run 3 遊戲可以在 Poki 上玩，無需 Flash。因此無需Flash即可在PC、手機和平板電腦上玩！Run 3由美國的Joseph Cloutier創建。他也是 run 和 run-2 的創造者。 Run 3 與 Happy Wheels 等其他網路經典遊戲一樣，都是 Poki 上最受歡迎的遊戲之一。

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