Fluffball 是一款有趣的技巧遊戲，您可以扮演一個非常滑的毛絨球。您需要精確度和預見性才能不掉出地圖！小心急轉彎！不要讓任何事情阻止你通關所有關卡！Fluffball 是由 Nitrome 開發的。每個等級都有不同的挑戰。直到今天，這款遊戲仍然很受歡迎！在 Poki 上享受毛茸茸的冒險！一路滾到關卡終點，不要摔倒！移動 - WASD 或箭頭鍵 Fluffball 是由 Nitrome 創建的 Flash 遊戲，後來由 AwayFL 在 HTML5 中進行模擬。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 遊戲：

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