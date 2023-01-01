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《測試對象競技場》是一款由 Nitrome 製作的平台遊戲。穿越測試實驗室，並嘗試逃離邪惡的科學家！這款平台遊戲將您帶入一個神秘、危險的實驗室。研究人員打算利用你來作惡，你必須通過各個關卡才能逃脫。攻擊其他測試對像以求生存！測試對象競技場是由 Nitrome 開發的。每個等級都有不同的挑戰。直到今天，這款遊戲仍然很受歡迎！在 Poki 上享受您的冒險！Player 1Move - WASDAction - QPlayer 1Move - 箭頭鍵動作 - /Test subject Arena 是由 Nitrome 創建的 Flash 遊戲，後來由 AwayFL 在 HTML5 中進行模擬。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 遊戲：

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