《奔跑吧弗雷德》是Dedalord打造的一款具有多種遊戲模式的動作遊戲。你能控制我們瘋狂的英雄弗雷德逃命嗎？奔跑弗雷德可以讓你控制弗雷德，讓他穿過城堡等等。不過要小心！每個轉折點都有危險等待著將弗雷德壓垮血淋淋的核心。在 Poki 上玩《奔跑吧弗雷德》，體驗多種遊戲模式：冒險、挑戰和無盡的生存！ 控制： 方向鍵 - 移動 Fred 關於創作者： Running Fred 由位於阿根廷的 Dedalord 工作室創立。他們是 Fred 系列的創造者，包括 Falling Fred、Skiing Fred、Clicker Fred 等。技術：Dedalord 將經典的 Running Fred 遊戲更新為 HTML5 版本，您現在可以在 Poki 上免費在線玩遊戲！

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