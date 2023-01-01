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Udder是一款以牛為主題的無盡奔跑遊戲，由Esthetician Labs製作。準備好在 Poki 上的 Udder 中哞哞叫吧！看看你的牛能跑多遠而不跌倒。當乳牛跑得越來越快時，你必須保持平衡，這真是瘋狂。在瀏覽器中玩 Udder 並達到新的高分。您走得越遠，Poki 上 Udder 的獎金就越大。控制：任意鍵 - 運行關於創建者：Udder 由位於美國的 Esthetician Labs 創建。他們也是 Crazy Platez 的創作者。

網站： poki.com

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