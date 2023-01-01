Cheap Golf
poki.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Cheap Golf」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
您認為自己有能力打出一桿進洞嗎？在 Cheap Golf 中，這並不像您想像的那麼容易，這是一款復古的高爾夫益智遊戲，有大量的關卡可供探索。隨著謎題變得越來越難，你的人工智慧機器人主機蘇珊將帶你從一個關卡到另一個關卡！滑鼠 - 點擊並拖曳進行射擊 注意每個洞的標準桿！ 角度決定一切！花點時間調整擊球角度，以便以盡可能少的「揮桿」完成關卡。Cheap Golf 由Pixeljam 創建，他們自2005 年以來一直在開發低解析度風格的遊戲。他們也是熱門遊戲《Dino Run》的創作者。
網站： poki.com
免責聲明：WebCatalog 與 Cheap Golf 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。