您認為自己有能力打出一桿進洞嗎？在 Cheap Golf 中，這並不像您想像的那麼容易，這是一款復古的高爾夫益智遊戲，有大量的關卡可供探索。隨著謎題變得越來越難，你的人工智慧機器人主機蘇珊將帶你從一個關卡到另一個關卡！滑鼠 - 點擊並拖曳進行射擊 注意每個洞的標準桿！ 角度決定一切！花點時間調整擊球角度，以便以盡可能少的「揮桿」完成關卡。Cheap Golf 由Pixeljam 創建，他們自2005 年以來一直在開發低解析度風格的遊戲。他們也是熱門遊戲《Dino Run》的創作者。

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