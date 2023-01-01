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Golfparty.io 是一款線上多人迷你高爾夫遊戲，您可以與其他玩家比賽，看看誰能先擊沉球！你的目標只是讓球滾過各種陷阱、懸崖、裝置和許多其他障礙物，進入關卡末端等待的洞中。您的得分將根據您的投籃次數以及您的敏捷性進行評分。嘗試仔細瞄準並儘可能少推桿。按住手指或滑鼠開始瞄準。您可以向後拖曳來設定射擊強度，並向左或向右瞄準以改變方向。釋放即可射擊！邀請您的朋友並互相比賽，看看誰是終極高爾夫球手！按住手指或滑鼠開始瞄準。您可以向後拖曳來設定射擊強度，並向左或向右瞄準以改變方向。發布即可射擊！Golfparty.io 由 Milkshake Games 創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！您可以在 Poki 上免費玩 Golfparty.io。Golfparty.io 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

網站： poki.com

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