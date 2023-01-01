Piranh.io
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Piranh.io 是 Kiemura 創作的終極水下 IO 遊戲！你將扮演海底的食人魚，執行一個任務：吃掉並消滅所有其他食人魚。使用助推器和能量提升來擊敗來自世界各地的其他玩家，並證明誰才是真正的統治者。 Piranh.io 提供線上和線下遊戲模式，適合任何類型的玩家。你渴望勝利嗎？ 控制： 滑鼠 - 移動 滑鼠左鍵點擊-增強 空間 - 使用能量提升 關於創作者： Piranh.io 由芬蘭的 Kiemura 創立。他也是《Tap Roller》、《Picky Package》和《Jump around》的創作者，這將是他即將推出的下一款遊戲。
網站： poki.com
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