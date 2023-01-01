Galactic Empire

銀河帝國是一款增量合併遊戲，您必須獲得星際採礦船，這將為您賺錢，同時您的戰艦將敵人拒之門外！合併以保護你的艦隊，同時他們會在小行星上採礦，同時密切注意你的升級和飛船，讓它們保持最強！不要忘記在一段時間後出售你的艦隊，以更好的乘數賺取更多，這樣你就可以真正走向無限甚至超越！你有能力領導艦隊嗎？使用滑鼠點擊升級來變得更強！銀河帝國是由傑夫·拉莫斯創建的。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！您可以在 Poki 上免費玩《銀河帝國》 銀河帝國可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩

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