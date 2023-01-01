Boss Level Shootout 是一款街機遊戲，您是一位名叫比利的年輕玩家，他被他的復古遊戲機所吸引 - 您的目標是擊敗遊戲中的每個老闆。每個老闆都有不同的能力和個性，所以你需要在攻擊他們之前研究他們的動作。有 10 個不同的等級和 10 個不同的 Boss 挑戰。每次成功擊敗頭目後，您都可以賺取和花費金幣來升級您的技能和武器。確保快速衝刺，這樣你就可以躲避敵人的攻擊。您有足夠的力量和敏捷性來完成 Boss Level Shootout 中的所有 10 個關卡嗎？移動 - WAD 或箭頭鍵射擊 - Z 或 KEnter - Enter（返回）Boss Level Shootout 是由 Mini Duck Games 創建的。在Poki 上玩他們的其他遊戲：Doctor Acorn 3、Doctor Teeth 2、Doctor Teeth、Doctor Acorn 2、Fox Adventurer、Penalty Superstar、Rabbit Samurai 和Street Ball Jam您可以在P Level 上免費玩Bossoki Shootout。Boss Level Shootoutout。Boss Level Shootoutout。可以玩在您的電腦和行動裝置（例如手機和平板電腦）上。

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