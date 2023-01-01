Doctor Teeth是Mini Duck Games打造的一款趣味技能遊戲。在這個遊戲中，你扮演牙醫的角色，你的工作是照顧病人的牙齒問題。使用不同的工具來填補蛀牙、治療口臭和拔牙。點擊或點擊螢幕上看到的任何工具來裝備它。您可以按住手指或滑鼠按鈕將工具套用到您想要治療的區域。如果您遇到困難並需要提示，可以使用聽診器圖示。您可以在玩此遊戲時觀看患者有趣的反應，同時了解更多有關牙齒衛生的知識。你能治療所有的病人並給他們一個價值百萬美元的微笑嗎？點擊或點擊你在螢幕上看到的任何工具來裝備它。您可以按住手指或滑鼠按鈕將工具套用到您想要治療的區域。Doctor Teeth 是由 Mini Duck Games 建立的。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！

網站： poki.com

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