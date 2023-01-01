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Rhomb是一款由Kek Games製作的益智遊戲。在這個輕鬆的簡約益智體驗中，您需要按照正確的順序解開菱形結。檢查每條線及其連接以確定需要先釋放哪個菱形，並避免與其他菱形碰撞。當您成功釋放所有菱形時，關卡就完成了。如果您遇到困難，請點擊謎題上方的三個點按鈕來使用提示功能。能完成 Rhomb 中的所有關卡嗎？快來試試看！點擊或點擊菱形即可解開，而無需接觸其他菱形。Rhomb 由 Kek Games 創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！

網站： poki.com

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