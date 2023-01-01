UnpuzzleR是一款由Kek Games製作的益智遊戲。您的目標是移除拼圖中的所有拼圖塊，直到畫布完全變空。點擊並拖曳一塊以將其拉開並將其從拼圖中刪除。沒有辦法卡住，這是您可以花一些時間玩的最好的放鬆遊戲之一。您的進度會在每次成功的移動後保存，因此您可以放鬆並享受這種平靜的體驗，而不必擔心解決方案。隨時休息一下，稍後再回來從同一個地方繼續。總是會有下一步，如果您找不到它 - 使用提示，甚至跳過該級別。您能解決 UnpuzzleR 中的所有輕鬆謎題嗎？按住並拖曳一塊，將其拉開並將其從謎題中移除。只有在沒有任何其他棋子擋路的情況下，您才能拉動棋子。消除所有碎片來解決謎題！UnpuzzleR 由 Kek Games 創建。在 Poki 上玩他們的其他減壓益智遊戲：UnpuzzleX、Unpuzzle 和 Rhomb

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