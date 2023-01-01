隨時隨地玩 隨時隨地都可以輕鬆玩。只要您登錄，您就可以在任何裝置上從上次中斷的地方繼續。您的謎題將在應用程式和網路上提供。 每日謎題 填字遊戲：應用程式中的填字遊戲與紐約時報報紙上每天印刷的填字遊戲相同。從週一到週六難度會增加。週日的謎題是中級的（但它是最大的）。 迷你填字遊戲：迷你填字遊戲是一個簡短的填字遊戲，您可以在幾分鐘內完成 - 非常適合在一天的休息時間玩。 Mini 的難度在整個星期都不會增加，並且具有更簡單的線索。 拼字比賽：打亂是你的強項嗎？玩拼字比賽，看看您能用 7 個字母拼出多少個單字。新的拼字比賽謎題將於美國東部時間每天凌晨 3 點推出。 迷你和迷笛拼圖包 下載這些主題拼圖並將它們添加到您的收藏中。每包中的第一個拼圖是免費的。請務必回來查看是否有新包。 過去的謎題 填字遊戲訂閱者可以玩我們存檔中的填字遊戲和迷你遊戲，這些遊戲的歷史可以追溯到 1993 年。 幫助您解決問題的功能 檢查或顯示各個填字遊戲方塊、單字或整個拼圖，或開啟自動檢查來幫助您完成拼圖。 讓我們的深色配色方案可以在一天中的任何時間播放。 自己計時或停用計時器以自己的速度播放。 排行榜 完成每日迷你填字遊戲並與您的朋友比較解決時間。您不需要訂閱即可存取此功能，但如果您沒有，則需要設定免費的《紐約時報》帳戶。

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