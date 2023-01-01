Hospital Stories: Doctor Rugby

醫院故事：橄欖球醫生是一款有趣的模擬遊戲，在這一系列的小遊戲中，你將成為一名外科醫生和一名醫生，必須處理橄欖球隊滑稽荒唐的醫療狀況。修補傷口、清除物體、去除青春痘、用香腸（？）擊中傷疤等等。您能完成所有關卡嗎？使用滑鼠或手指與患者互動或使用任何醫療工具。醫院故事：橄欖球醫生由 WeDoYouPlay 創建。在Poki 上玩他們的其他遊戲：醫院故事：足球醫生、Nonogram、Words Emoji 和Sugar Eyes 您可以在瀏覽器或行動裝置上玩《醫院故事：橄欖球醫生》，無需在Poki 上免費安裝或下載任何內容。

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