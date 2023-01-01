Hospital Stories: Doctor Basketball

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醫院故事：籃球醫生是一款有趣的模擬遊戲，你在籃球隊的醫務室工作，並對你的團隊成員進行手術。你一直想成為瘋狂的醫生嗎？然後跳入這款遊戲，享受一系列荒唐的迷你遊戲，您將不得不應對一支古怪團隊及其親人的過度醫療狀況。給病人灌滿番茄醬、拔掉斧頭、修補傷口、在疤痕上滴蠟燭、擠掉痘痘、用香腸（？）擊中疤痕等等。你能完成所有關卡嗎？希波克拉底誓言從未如此受到損害。使用滑鼠或手指與患者互動或使用任何醫療工具。醫院故事：籃球醫生是由 WeDoYouPlay 創建的。在 Poki 上玩他們的其他創意和娛樂遊戲：醫院系列醫生足球、醫院系列醫生橄欖球、Nonogram、Words Emoji 和 Sugar Eyes 您可以在瀏覽器或移動設備上玩《醫院故事：醫生籃球》，無需安裝或者在Poki 上免費下載任何東西。

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